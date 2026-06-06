FOTODENUNCIA| El parque Juan Tenorio entre la maleza seca

Han llegado a Salamanca24horas varias imágenes remitidas por un vecino en las que se puede apreciar el estado en el que se encuentra el parque Juan Tenorio en el Barrio Huerta Otea.

Los residentes de la zona ya trasladaron hace unas semanas sus quejas sobre la situación del barrio. Tal y como muestran las fotografías enviadas a este medio, gran parte de la vegetación presenta un aspecto completamente seco, con hierba que alcanza aproximadamente un metro de altura en algunos puntos.