García Carbayo recibe la Medalla al Mérito del REI 11 durante la conmemoración de San Hermenegildo

El Regimiento de Especialidades de Ingenieros Nº11 (REI 11) ha conmemorado este viernes, 10 de abril, la festividad de San Hermenegildo, patrón de los veteranos de las Fuerzas Armadas.

El programa de actos ha incluido una eucaristía; la parada militar presidida por el general Comandante Militar de Salamanca y Zamora, Julio Rello Varas; y la imposición de condecoraciones. Uno de los distinguidos ha sido el alcalde, Carlos García Carbayo, que ha mostrado "una enorme emoción" y ha compartido la Medalla al Mérito "con toda la ciudad".

El REI 11 conmemora San Hermenegildo | Ayuntamiento de Salamanca

Carbayo también ha hecho uso de sus redes sociales para agradecer la "lealtad constante del Ejército hacia Salamanca". "Siempre estáis cuando se os necesita, con entrega, cercanía y compromiso. Es un orgullo contar con vosotros", ha añadido.