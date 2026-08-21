El grupo cubano Septeto Naborí cierra los conciertos del programa Salamanca Plazas y Patios

El grupo cubano Septeto Naborí cierra el programa Salamanca Plazas y Patios con su actuación de este domingo.
El concierto forma parte del V Centenario de la Escuela de Salamanca, que está programado a las 22:30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.
El grupo cuenta con una trayectoria artística de tres décadas durante las que ha paseado su música por innumerables escenarios del mundo recreando lo mejor de los ritmos tradicionales cubanos.
En 1993 en la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba y desde entonces ha realizado innumerables interpretaciones en diversos escenarios de Cuba y Europa.