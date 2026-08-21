Salamanca amplía ‘Dinamiza Joven’ con sesiones los sábados

El Ayuntamiento de Salamanca ampliará el próximo curso ‘Dinamiza Joven’ con 30 sesiones los sábados por la mañana, que se sumarán a las 72 actividades previstas entre semana por las tardes.

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El programa, dirigido a jóvenes de 14 a 30 años, contará además con 36 sesiones de inmersión lingüística y tres excursiones durante el curso.

Las actividades serán gratuitas, tendrán lugar principalmente en el Espacio Joven de la calle José Jáuregui, 16, y comenzarán en octubre de 2026, prolongándose hasta mediados de junio de 2027.