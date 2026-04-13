Heladas de pleno invierno en abril: Salamanca amanece bajo cero en plena primavera

La primavera ha dado un paso atrás en Salamanca. Mientras muchos ya pensaban en guardar los abrigos, el lunes ha dejado una madrugada heladora en toda la provincia salmantina.

Hasta la salida del sol, en la mayoría de puntos de Salamanca el termómetro se situaba en valores negativos, aunque el récord de temperatura mínima lo ha marcado la estación de esquí de La Covatilla con un registro de -4,5 grados, un valor más propio de enero que de mediados de abril.

El dato, recogido en torno a las 03:10 horas, sitúa a la provincia salmantina entre los puntos más fríos de España en el arranque del día, en una jornada marcada por el desplome térmico generalizado en zonas de montaña. Aunque lejos de los -11,1 ºC de Lleida, el registro de La Covatilla confirma un episodio de frío tardío que, presumiblemente, ya no se verá a lo largo de esta semana, donde las temperaturas irán en aumento hasta un clima más veraniego en el fin de semana.

Este brusco descenso llega en un momento especialmente sensible para el campo. Agricultores y ganaderos miran con preocupación estas heladas fuera de temporada, que pueden afectar a cultivos en fase de crecimiento, especialmente en áreas más elevadas de la provincia.

En cuanto a este Lunes de Aguas, se antoja una tarde más fría y con viento, algo que hará que el tradicional hornazo tenga que degustarse o en casa o con ropa de abrigo si se hace en el exterior.