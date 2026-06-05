El Hospital de Salamanca recicla más de 58 kilos de material quirúrgico y evita 197 kilos de CO₂

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) se suma a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente con resultados tangibles en sostenibilidad. Desde diciembre de 2025, el hospital participa en un programa de reciclaje de dispositivos quirúrgicos de un solo uso, inspirado en el modelo de gestión responsable de residuos de Johnson & Johnson.

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La iniciativa ha permitido reciclar ya 252 unidades de material quirúrgico, recuperando más de 58 kilos de residuos —25 kilos de plástico, 28 de metal y 5 de otros materiales— y evitando la emisión de 197 kilos de CO₂, un impacto ambiental equivalente al generado por 22 TAC.

Desde el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca destacan que estos primeros datos reflejan una tendencia positiva y un importante potencial de crecimiento. Además, el centro trabaja para reforzar la correcta segregación de residuos desde su origen, facilitando el reciclaje por parte de empresas autorizadas y contribuyendo así a la economía circular y a la protección del medio ambiente.