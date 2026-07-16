La Junta bonificará el 60 % de los peajes y dará hasta 900 euros para sacarse el carné de conducir

La Junta de Castilla y León pondrá en marcha nuevas ayudas para facilitar la movilidad de los ciudadanos, entre las que destacan una bonificación mínima del 60 % en los peajes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71 y una subvención de hasta 900 euros para obtener el permiso de conducir dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años.

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Estas son las principales medidas anunciadas por la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, durante la presentación en las Cortes del programa de actuaciones de su departamento para la XII Legislatura.

La bonificación de los peajes beneficiará a los usuarios recurrentes empadronados en Castilla y León que realicen entre 11 y 40 trayectos mensuales. La primera convocatoria contará con una inversión inicial de 10 millones de euros y se incluirá en los presupuestos de 2027.

Además, la Consejería concederá ayudas de hasta 1.800 euros para obtener los permisos de conducción de camión y autobús y el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), con el objetivo de paliar la escasez de conductores en el sector del transporte.

Otro de los anuncios destacados fue la continuidad del transporte público gratuito BUSCYL, que mantendrá todas sus rutas y seguirá siendo gratuito. El servicio ya supera los 806.000 usuarios y acumula cerca de 15 millones de viajes desde su implantación.

En materia de infraestructuras, la Junta impulsará un nuevo plan de carreteras para el periodo 2027-2040, con inversiones en conservación, seguridad vial y el uso de inteligencia artificial para mejorar la gestión de la red autonómica.

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