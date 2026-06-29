La Junta oferta 78 cursos gratuitos de competencias digitales durante el mes de julio

La Junta de Castilla y León ofrecerá durante el mes de julio un total de 78 acciones formativas gratuitas dentro del programa CyL Digital, dirigidas a mejorar las competencias digitales de la ciudadanía, independientemente de su edad, perfil profesional o lugar de residencia.

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La programación combina formación presencial y online con un enfoque práctico. En total, 54 actividades se impartirán de forma presencial en los Espacios CyL Digital de las capitales de provincia y en centros asociados del medio rural, mientras que también se celebrarán cinco seminarios online sobre materias como Excel, inteligencia artificial, mantenimiento de ordenadores o herramientas de Google.

Los cursos abordarán contenidos relacionados con el uso de Sacyl Conecta, la realización de trámites administrativos por internet, la banca digital, la gestión segura desde dispositivos móviles, así como iniciación a la robótica, diseño e impresión 3D o creación de contenidos audiovisuales con inteligencia artificial.