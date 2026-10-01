Mucho más que veteranos: la Hermandad que combate la soledad acompañando a sus mayores

Con motivo del Día de los Mayores, hoy hablamos de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, que dedica su esfuerzo y compromiso a acompañar a quienes durante tantos años estuvieron al servicio de los demás.

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Hay quienes dejan atrás el uniforme, pero no los vínculos que construyeron durante años. Para la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, mantener esos lazos es precisamente una de sus principales razones de ser.

La organización cuenta con alrededor de 250 personas inscritas. No solo forman parte de ella antiguos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. También hay mujeres e hijos de veteranos que encuentran en la Hermandad un espacio de encuentro y compañía.

Detrás de su funcionamiento diario, hay personas encargadas de la administración y de preparar las distintas actividades. Pero su trabajo va más allá de organizar el calendario. También se preocupan por mantener el contacto con los miembros de mayor edad.

El objetivo es sencillo: que nadie sienta que está solo “Que vean que tienen alguien ahí, que no se sientan solos”, explican desde la junta de la Hermandad. Las llamadas y el contacto habitual se convierten así en una herramienta para mantener activos los vínculos.

Excursiones, viajes y encuentros La Hermandad organiza a lo largo del año diferentes excursiones, actividades y viajes, propuestas que permiten a los miembros salir de la rutina y compartir tiempo con otras personas.

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Precisamente, las excursiones son una de las actividades que mayor aceptación tienen. Más allá del destino, estos encuentros sirven para recuperar conversaciones, amistades y recuerdos compartidos.

La programación se completa con otros momentos de convivencia y con una misa mensual, que forma parte de las actividades habituales de la organización.

Actos De La Real Hermandad De Veteranos De Las Fuerzas Armadas Y De La Guardia Civil De Salamanca (5)

Mantenerse activos y acompañados Uno de los retos de la Hermandad es conseguir que las personas más mayores continúen participando y manteniendo relaciones sociales. El propósito es favorecer un envejecimiento activo y, al mismo tiempo, evitar que la edad termine provocando aislamiento.

Por eso, desde la organización insisten en la importancia de seguir haciendo actividades y de mantener el contacto. “Que vean que tienen alguien ahí” resume un pensamiento basado en la cercanía.

La Hermandad se convierte así en un punto de encuentro para personas con una historia común, pero también para sus familias. Un espacio donde los recuerdos del pasado conviven con nuevas experiencias y donde el compañerismo continúa años después de haber dejado el servicio.

Con cerca de 250 inscritos, la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil mantiene viva una red de relaciones cuyo objetivo va mucho más allá de organizar excursiones o reuniones: acompañar, mantener unidos a sus miembros y evitar que la soledad se convierta en parte de su día a día.