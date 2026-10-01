Salamanca busca convertirse en el ‘rey’ del talento biosanitario del sur de Europa

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado en BIOSPAIN 2026, feria creada por la Asociación española de Bioempresas, una nueva convocatoria permanente en uno de sus espacios tecnológico, Abioinnova, zona destinada a la atracción de este tipo de empresas y, por ende, del gran talento nacional y local que ve en Salamanca una buena oportunidad de inversión en grandes proyecto.

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La premisa de esta nueva convocatoria es clara, convertirse en el ‘rey’ del sur de Europa impulsando la llegada de empresas biotecnológicas, ya sea por parte de Startups, spin-offs, grupos de investigación o empresas, para situarse así en los más de 1.700 metros cuadrados de la incubadora-aceleradora situada en La Platina.

Según explicaba en el encuentro el concejal de Promoción Económica, César Gómez-Barthe, esto “representa una apuesta estratégica de ciudad para transformar el extraordinario conocimiento científico que genera Salamanca en empresas innovadoras, inversión y empleo de calidad”, abriendo las puertas a cualquier entorno profesional que quiera asentarse en la capital del Tormes.

En esta nueva convocatoria se ha introducido una gran novedad, el hecho de que las empresas podrán incorporarse en cualquier época del año para facilitar que los proyectos puedan comenzar cuando los tiempos sean los adecuados. Además, se han contemplado tres nuevas modalidades para acceder a cualquiera de las zonas de Abioinnova: servicios avanzados, acceso combinado a espacios de trabajo y servicios avanzados, y acceso a espacios especializados e infraestructuras científico-tecnológicas.