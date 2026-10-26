El pacto Vox-PP para el Senado no afecta a Salamanca

Vox y el Partido Popular han llegado a un acuerdo para pactar algunas listas electorales para el Senado e intentar, de esta forma, vencer a la coalición del PSOE con el Frente Amplio.

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Sin embargo, este nuevo pacto no afectará a la candidatura de Vox Salamanca para las elecciones del 29 de noviembre, puesto que el partido ha presentado una candidatura independiente.

La concejala de Béjar, Purificación Pozo García, será la líder de la candidatura, con Gabriel Fernández-Llamazares y Natalia Fuentes como suplentes. Carlos Prieto ocupará el segundo puesto de la lista, mientras que Raquel Izquierdo será la número tres. Como suplentes, respectivamente, estarán María del Carmen Frades, Jesús Martínez Navarro, Francisco Javier Bellido y María Teresa Pardo Sánchez.

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Así, Vox ha decidido retirar sus candidaturas al Senado en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. Por otro lado, solo presentará un candidato en las provincias de Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granda, Cuenca, Pontevedra y Jaén.