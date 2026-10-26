La falta de efectivos, la escasez de medios y las dificultades para atender las necesidades de seguridad del medio rural han centrado la reunión mantenida este lunes en Salamanca entre representantes de JUCIL (Asociación Profesional Justicia Guardia Civil) y responsables del Partido Popular. Sonia Valverde y Raúl Iglesias, en representación de la asociación de guardias civiles, han trasladado sus preocupaciones al secretario provincial del PP y presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo, y a las candidatas al Congreso de los Diputados Carmen Seguín y Pilar Sánchez.

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Sonia Valverde ha puesto de manifiesto la pérdida de autoridad de lo agentes, así como las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios de la Guardia Civil para enfrentarse a la delincuencia: “Este Gobierno nos ha quitado el principio de autoridad y no tenemos armas para pelear contra el delincuente”, ha afirmado la representante de JUCIL, que ha puesto como ejemplo la falta de respeto y de autoridad que tiene hoy día un agente de la Guardia Civil de cara al delincuente.

A eso ha añadido que los agentes deben atender nuevas formas de delincuencia sin que se hayan incrementado en la misma medida los recursos disponibles.

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Valverde ha explicado que a los delitos tradicionales se suman ahora otros que requieren una respuesta policial específica, como los relacionados con el ámbito telemático, mientras que los agentes siguen teniendo que atender el resto de las necesidades con los mismos efectivos. También ha señalado el incremento de las actuaciones relacionadas con la violencia de género, que se incorporan a una carga de trabajo que ya consideran difícil de asumir.

La representante de JUCIL ha puesto el acento, además, en las dificultades que pueden surgir en el día a día de un cuartel cuando los recursos humanos son insuficientes. Entre las situaciones descritas figura la necesidad de atender simultáneamente las llamadas telefónicas, las incidencias que llegan a las dependencias y otras actuaciones policiales, incluso cuando los agentes tienen que salir para realizar una intervención. Una acumulación de tareas que, según la denuncia trasladada, complica la atención a los ciudadanos y la capacidad de respuesta.