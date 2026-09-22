Los participantes del programa 'Emprende y Avanza' presentarán este martes sus proyectos

Este martes 22 de septiembre, el programa formativo 'Emprende y Avanza: Protocolo y Plan de Sucesión Familiar' cerrará su primera edición y dará paso a su segunda entrega. De esta manera, a través de la Escuela de Emprendimiento y en colaboración con la Fundación INCYDE, se llevará a cabo a las 16:30 horas el acto de clausura, presentación de proyectos y entrega de diplomas del programa en el Centro Tormes+.

Publicidad Publicidad

El acto contará con la participación de Ignacio de Alvear Fernández-Segade, director del programa saliente, y de Jesús Caicedo García, director de esta segunda edición de 'Emprende y Avanza', que ya ha comenzado esta semana bajo el título ‘Reactiva Tu Futuro con IA’. Tal y como indica su nombre, esta edición se centra en creación y consolidación empresarial en redes sociales, marketing digital y emprendimiento.

En este acto de relevo se presentarán los proyectos desarrollados por los participantes de la primera edición. María José Tróchez Montalván, por su parte, expondrá un proyecto de externalización de servicios administrativos para micropymes sin estructura administrativa propia. En cambio, Antolín Sánchez Redondo y Marta Sánchez Valencia presentan 'Talleres Alumisan, SL', centrado en la especialización del negocio familiar con la fabricación e instalación de productos bajo la marca PEUVEC.