“Salamanca con voz de mujer” tiene nuevas fechas para las visitas guiadas

Salamanca ya puede reservar desde hoy las invitaciones de las visitas guiadas gratuitas “Salamanca con voz de mujer” para este último trimestre del año. Con estas visitas, se visibiliza a las mujeres relevantes en la historia y patrimonio de la ciudad salmantina.

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Los días 6, 7, 22, 23, 28 y 29 de octubre; 2, 3, 11, 12, 26 y 27 de noviembre; y 1, 2, 17, 18 y 21 de diciembre, se harán estas visitas, a las 16:30 horas, en la Plaza Mayor bajo el reloj.