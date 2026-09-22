Un total de 12.000 euros en premios para jóvenes talentos de 14 a 35 años en Salamanca

Suculentos premios que van desde los 2.000 a los 600 euros entre el primer clasificado y el quinto de cada categoría se convierten en un interesante aliciente para todos los artistas que quieran participar en el Festival ‘Jóvenes Talentos 2026’.

Publicidad Publicidad

Un año más, el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la concejalía de Juventud, convoca una nueva edición de este certamen que permite a jóvenes de entre 14 a 35 años mostrar sus habilidades creativas. Los candidatos podrán presentarse desde este miércoles, 23 de septiembre, hasta el jueves, 22 de octubre.

Cabe recordar que este festival consta de una selección previa y otra de actuación en gala. A su vez, dividida en dos categorías por edades: de 14 a 21 años y de 22 a 35 -las edades se computan el día que finaliza el plazo de presentación-.

Como cada año, podrán participar jóvenes de nacionalidad española o con residencia legal en España y podrán hacerlo de forma individual o colectiva, eso sí, en este último apartado en grupos de 14 personas como máximo.

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado que podrá presentarse en las siguientes modalidades: artes circenses, beat box, canción, cuentacuentos, danza, interpretación musical, magia, microteatro, monólogos y poesía recitada o dramatizada. Cada participante podrá presentar una propuesta por modalidad y hasta dos en total.

Más detalles La participación es gratuita y las propuestas deberán presentarse en el Espacio Joven (calle José Jáuregui, 16), de forma presencial — de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas—, por correo postal o por vía electrónica en espaciojoven@aytosalamanca.es. Junto al boletín de inscripción deberá adjuntarse un vídeo de la actuación, que puede grabarse con cualquier dispositivo, incluido el teléfono móvil.

Publicidad Publicidad

Cada categoría contará con cinco premios: el primero, de 2.000 euros; el segundo, de 1.500; el tercero, de 1.100; el cuarto, de 800; y el quinto, de 600.

Cada espectáculo deberá ser original y tener una duración efectiva de entre 3 y 6 minutos. El tema es libre, aunque se excluirán las propuestas que fomenten la violencia o la discriminación. Las obras con texto deberán presentarse en español y con un lenguaje adecuado e inclusivo.

Un jurado seleccionará diez propuestas finalistas, cinco por categoría, que actuarán en la gala final el viernes 4 de diciembre, a las 19:30, en el Teatro Liceo. Los ganadores del primer premio de ambas categorías repetirán su actuación como cierre del acto, una vez conocido el fallo del jurado.