Pierde el control de su vehículo y choca contra un muro en Salamanca

Una mujer de unos 30 años ha resultado herida este lunes después de que el turismo en el que circulaba se empotrara contra un muro entre las calles Imperial y Pavía, en Salamanca capital, tras sufrir un fallo en los frenos.

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El aviso del accidente se recibió a las 12:17 horas y rápidamente se solicitó asistencia sanitaria para atender a la conductora herida. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Salamanca y personal sanitario de Sacyl.

El impacto obligó a intervenir a los servicios de emergencia en una zona que registró momentos de tensión tras el choque.

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