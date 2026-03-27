Las polémicas palabras de las hijas del chef Víctor Gutiérrez sobre Salamanca: “No nos gusta nada”

Andrea y Paula Gutiérrez en su intervención en el podcast 'Se me Antoja'

Las declaraciones sobre Salamanca de Paula y Andrea Gutiérrez, hijas del chef Víctor Gutiérrez, han generado un aluvión de reacciones en las redes sociales, la mayoría de ellas criticando su alusión a la falta de cultura para “nutrirse”.

En una entrevista en el podcast ‘Se me Antoja’ ambas chefs han hablado de su trayectoria y el nuevo proyecto que regentan en Salamanca junto a su padre. Sin embargo, parece que no han estado muy acertadas a la hora de referirse a la ciudad donde están desarrollando su actividad empresarial, puesto que las criticas no se han hecho esperar.

En un momento de la entrevista, el conductor y presentador del podcast, Javi Antoja, les ha preguntado “¿Qué tal en Salamanca?”, a lo que ambas hermanas han contestado al momento unánimemente: “Mal, no nos gusta nada”.

Han matizado posteriormente esas palabras, aunque después han vuelvo a reiterar que no les gusta: “Salamanca es un lugar super bonito, pero somos de ciudad grande, de gente más abierta. Salamanca se nos queda un poco pequeña”.

Siguiendo ese hilo, han hablado de que se queda pequeña “en forma de creatividad, de poder nutrirse, ir a museos, a coctelerías… Venimos de Lima y llegar a Salamanca… duro, no nos gusta”.

No obstante, las dos hermanas, que han afirmado que aprovechan los descansos laborales para ir a Madrid, ven algo bueno en la ciudad “Nos ayuda a estar centradas y los días de trabajo solo es de casa al trabajo y del trabajo a casa. Eso sí que nos ayuda”.

Unas palabras que, a la vista de los comentarios en redes sociales, no han gustado viniendo de dos mujeres que se han criado en el barrio de la Prosperidad de Salamanca.