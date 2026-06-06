Los Premios ‘Cielo de Salamanca 2026’ distinguen a cinco referentes en la lucha contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca ha celebrado este viernes la III Noche Solidaria, una cita marcada por el reconocimiento a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen cada día a mejorar la vida de las personas con cáncer y a avanzar en la lucha contra la enfermedad. Durante la velada se entregaron los Premios ‘Cielo de Salamanca 2026’, unos galardones que ponen en valor el compromiso, la investigación, la innovación y el testimonio personal de quienes forman parte de esta gran red de apoyo.

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Bajo el simbolismo de una “constelación” de personas, profesionales, entidades y voluntarios que trabajan unidos para combatir el cáncer, la gala distinguió a cinco referentes por su dedicación y trayectoria.

El reconocimiento Al Compromiso Voluntario recayó en Verónica María Sastre, presidenta de la Junta Local de Ciudad Rodrigo, en representación de las Juntas Locales de la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de Salamanca, por su labor altruista y su implicación constante con los pacientes y sus familias.

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Por su parte, Pilar Carreto Martín, psicooncóloga de la Asociación en Salamanca, recibió el galardón Al Compromiso Profesional, en reconocimiento a su trabajo de acompañamiento y apoyo emocional a las personas afectadas por la enfermedad.

En el ámbito de la investigación, el premio A la Innovación para Vivir Más fue otorgado a Francisco Lorenzo-Martín, biotecnólogo e investigador, por su contribución al avance científico y al desarrollo de nuevas oportunidades para mejorar la supervivencia frente al cáncer.

Asimismo, Óscar Barazal, gerente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, fue distinguido con el reconocimiento A la Innovación para Llegar a Más, destacando la colaboración y las iniciativas que permiten acercar recursos, información y apoyo a un mayor número de personas.

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La paciente y voluntaria Adela Martín Rodríguez recibió el reconocimiento Al Testimonio Vivir con Cáncer, un premio que pone en valor la fuerza, la resiliencia y la capacidad de inspirar a otras personas a través de su experiencia personal.