El programa 'En Tribu' llega a Salamanca para fomentar la participación infantil

Un programa de ocio educativo que busca fomentar la participación ciudadana de niños de 9 a 12 años. Bajo esta intención se enmarca 'En Tribu', presentada este lunes por la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades Ayuntamiento de Salamanca, Miryam Rodríguez, y Olga García-Mochales.

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En este sentido, Miryam Rodríguez ha destacado que Salamanca "es un ejemplo a seguir en el desarrollo de políticas dirigidas a la prevención de la desprotección infantil, la promoción de sus derechos y el fomento de la participación en la vida social de la ciudad".

Para seguir con este objetivo y mantener la misma línea, el programa ‘En Tribu’ refuerza la actuación municipal para "favorecer actitudes solidarias, fomentando la educación en la cohesión social, los derechos humanos y la igualdad de oportunidades"; promoviendo al mismo tiempo la participación de los menores en el diseño de la ciudad.

Esta iniciativa se desarrollará en tres grupos de 30 personas cada uno en tres zonas de actuación. En concreto, la actividad se llevarán a cabo en el Centro Municipal Integrado (CMI) Victoria Adrados los viernes de 17:30 a 19:30 horas; en el CMI Julián Sánchez ‘El Charro, los sábados de 11:00 a 13:00 horas; y en el Espacio de Participación ‘Pepita Mena’, los sábados de 17:00 a 19:00 horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fundación Plan B | Educación social (@planb_educacionsocial) Según explicó Olga García-Mochales, 'En Tribu' se estructura en torno a tres grandes líneas de actuación: la dinamización de espacios comunitarios, a través de actividades lúdicas y educativas; el trabajo con los centros educativos para llevar la participación y la convivencia más allá de los espacios comunitarios, favoreciendo; y el reconocimiento de Salamanca como Ciudad Amiga de la Infancia, en el que pueden identificar necesidades de su entorno, elaborar propuestas de mejora y trasladarlas directamente al

Ayuntamiento.

Por último, las familias interesadas en participar pueden apuntar a sus menores preferentemente de manera electrónica, a través del formulario que disponible en la página web www.programasbienestarsocial.com . No obstante, las familias que lo necesiten podrán realizar la

inscripción de forma presencial, previa cita, con el apoyo del personal técnico de animación

sociocomunitaria de los Centros de Acción Social (CEAS) en los que se desarrolla el programa.

Para solicitar cita, deberán llamar al teléfono 900 55 00 10.