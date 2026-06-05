El PSOE propone implantar formularios de identificación policial en Salamanca

El Grupo Municipal Socialista llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Salamanca una propuesta para implantar los Formularios de Identificación Policial (FIP), un sistema que, según el PSOE, permitirá que las personas identificadas por la Policía Local reciban un documento con el motivo de la actuación.

Publicidad Publicidad

La portavoz socialista, María Sánchez, defiende que esta herramienta, avalada por el Defensor del Pueblo, contribuirá a aumentar la transparencia, reforzar la confianza ciudadana y prevenir posibles identificaciones basadas en criterios étnicos o raciales.

Además, el PSOE plantea formación específica para la Policía Local en intervenciones no discriminatorias y la creación de un canal permanente de diálogo con los colectivos sociales de Salamanca.