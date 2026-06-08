Ya se pueden usar las escaleras que conectan el hospital con Huerta Otea y la ribera del Tormes

Las escaleras que ha construido el Ayuntamiento de Salamanca para conectar las inmediaciones del hospital con la ribera del río Tormes y el Parque Botánico de Huerta Otea, ya están abiertas.

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Desde este lunes 8 de junio, los viandantes que así lo deseen ya pueden dar uso a estas escaleras que ya son una realidad gracias a una petición vecinal y que han sido posible gracias a una inversión de 48.378,89 euros.

Se han ubicado junto a la glorieta, en mitad del paseo de la Transición Española, desembocando en el lugar donde se plantó el Bosque del Personal Sanitario.

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La estructura mide 4,50 metros de altura y 23 metros de largo, y sigue las directrices de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para cumplir con la normativa vigente. Además, según relatan fuentes municipales, "contribuye a humanizar y hacer más amable la estancia en el complejo asistencial, pues permite un acceso más sencillo a una zona natural por la que pasear, con los beneficios para la salud que esta práctica conlleva".