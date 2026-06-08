Ya se pueden usar las escaleras que conectan el hospital con Huerta Otea y la ribera del Tormes

Las escaleras que ha construido el Ayuntamiento de Salamanca para conectar las inmediaciones del hospital con la ribera del río Tormes y el Parque Botánico de Huerta Otea, ya están abiertas.
Desde este lunes 8 de junio, los viandantes que así lo deseen ya pueden dar uso a estas escaleras que ya son una realidad gracias a una petición vecinal y que han sido posible gracias a una inversión de 48.378,89 euros.
Se han ubicado junto a la glorieta, en mitad del paseo de la Transición Española, desembocando en el lugar donde se plantó el Bosque del Personal Sanitario.
La estructura mide 4,50 metros de altura y 23 metros de largo, y sigue las directrices de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para cumplir con la normativa vigente. Además, según relatan fuentes municipales, "contribuye a humanizar y hacer más amable la estancia en el complejo asistencial, pues permite un acceso más sencillo a una zona natural por la que pasear, con los beneficios para la salud que esta práctica conlleva".
La escalera está distribuida en tres tramos de 10 peldaños, sujeta por once pilares de madera antideslizante con dos barandillas laterales con pasamanos de 90 centímetros de altura.