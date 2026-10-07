¿Que vigilarán los drones de la Policía Local de Salamanca desde el aire?

Al igual que hace poco veíamos qué cámaras velaban por la seguridad en Salamanca, entre todas ellas había una que podrían ampliar su gama de control a diferentes aéreas. Al igual que las cámaras fijas no logran hacer un seguimiento completo de todos los vehículos, sin alcanzar algunos puntos ‘muertos’, las aeronaves no tripuladas consiguen con la más alta tecnología llegar a controlar la ciudad, proponiendo para sanción si fuera necesario al posible infractor.

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Hace poco más de un año, en julio de 2025, el consistorio presentaba una serie de drones con los que se controlarían los escombros, con posibles multas de hasta 3.000 euros para los infractores y donde se pretendçia amedrentar, también, a esas personas que quisieran ensuciar el alfoz de Salamanca.

A medida que pasaban los meses, se han ido aumentando estas competencias, con diferentes aplicaciones de estos drones que llegan a tener un rango de eficacia de hasta dos kilómetros. Para hacernos cierta imagen visual de esto, desde el Volcán de Garrido ya unos 80 metros de altura, podríamos llegar a ver de manera nítida lo que ocurre en la propia Catedral de Salamanca.

Como decíamos antes, los vertidos ilegales no eran lo único que se controla desde la Policía Local, sino que se han llegado a vigilar de cerca otro tipo de incidentes como derrapes, ruidos nocturnos que provocaban molestias entre los vecinos o posibles carreras nocturnas en la capital del Tormes. Con respecto a esto último, se logra vigilar a distancia para evitar posibles huidas y así proceder a sancionar de manera efectiva. En labores de vigilancia, se podrían llegar a visualizar todo tipo de actos delictivos o conducciones temerarias.

Otro de los asuntos que logran controlar con los drones son las tareas de protección animal, donde se podría llegar a vigilar cualquier tipo de abandono o incluso maltratos en zonas alejadas. Por otro lado, también se han llegado a vigilar con estros drones las zonas especialmente protegidas de Salamanca, entre ellas las pinturas rupestres del entorno del polvorín.

La propia Policía Local de Salamanca también ha llegado a controlar a través de los drones diferentes asuntos relacionados con la policía administrativa, donde se han llegado a realizar diferentes vigilancias de actividades que no se llegaban a ajustar con la licencia concedida para el establecimiento. Un ejemplo de esto serían las obras realizadas en diferentes establecimientos sin la preceptiva licencia.

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Del mismo modo, la Policía Local de Salamanca también podría llegar a utilizar los drones para la realización de vuelos de inspección urbanística y así ver el estado de conservación de las mismas y actuar en el caso de que sea peligroso.

Por último, cabe destacar que los drones también se han llegado a utilizar como herramienta forense para la reconstrucción de accidentes al permitir una visión en tres dimensiones de los mismos, completando cualquier tipo de información por la vía aérea.