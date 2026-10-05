Rafael Courtoisie y José Pulido han sido nombrados huéspedes distinguidos de la ciudad en el marco del XXIX Encuentro de Poetas Iberoamericanos que se celebra en la capital del Tormes durante los próximos días.

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Según ha destacado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, esta cita es “una conversación que continúa de un año a otro, entre generaciones y entre países, permitiendo compartir los que somos “sin borrar lo que hace distinta y valiosa a cada voz”. Como es lógico, el propio alcalde también ha valorado muy positivamente que este año se dedique al V Centenario de la Escuela de Salamanca, señalando que “reunir en la ciudad a creadores de tantos países constituye una forma de dar continuidad a ese legado y de acercarlo a través de la creación literaria”.

En esta edición, el Encuentro de Poetas Iberoamericanos rinde homenaje a Efraín Bartolomé, poeta mexicano de Chiapas cuya escritura acerca a la naturaleza y a la memoria de la tierra; y a José Mármol, poeta y ensayista de República Dominicana que reúne la emoción del verso y la profundidad del pensamiento.