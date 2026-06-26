Salamanca acoge el VI Encuentro Educativo Abierto de la Fundación Secretariado Gitano

La Fundación Secretariado Gitano de Salamanca ha celebrado el VI Encuentro Educativo Abierto de la Fundación Secretariado Gitano, un evento en el que se ha informado de las grandes dificultades que ha atravesado el pueblo romaní a lo largo de la historia.

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Además, se ha podido debatir sobre los próximos retos que habrá dentro del pueblo gitano, así como afianzar los grandes logros que se han conseguido en el ámbito educativo. Con una bienvenida que ha tenido lugar a las 17:00 horas, se ha realizado una mesa de experiencias titulada “La voz de las familias”.