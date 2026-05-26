Salamanca consolida su liderazgo turístico en Castilla y León pese al efecto de la Semana Santa

Salamanca continúa liderando el turismo en Castilla y León tras registrar la llegada de 60.847 viajeros y 97.175 pernoctaciones en abril, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. Esta cifra supone un ligero descenso respecto a 2025 debido al "efecto calendario" de la Semana Santa, que este año se dividió entre marzo y abril, provocando que el mes de marzo ya experimentara una subida del 8,62% en visitantes.

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El peso de la capital charra en la región es indiscutible: acoge al 13,37% de los viajeros y el 12,69% de las pernoctaciones de toda la comunidad, situándose muy por encima de la media del resto de ciudades. Además, la capital monopoliza el turismo de su propia provincia, absorbiendo el 66,22% de los turistas, de un total de 91.887, y el 60,47% de las pernoctaciones, de un total de 160.708.

Por procedencia, los hoteles de la ciudad alojaron a 37.134 turistas nacionales, una cifra bastante similar a 2025, y a 23.713 internacionales, lo que supone una caída del 10,77% en el mercado extranjero. En cuanto a las pernoctaciones, 60.641 fueron de origen nacional y 36.534 internacional, con una estancia media global de 1,60 noches.

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