Salamanca se convierte en el epicentro nacional del deporte aéreo con un campeonato histórico

La Asociación Española de Pole y Disciplinas Aéreas Deportivas y Artísticas (AEPDA) celebrará el Campeonato de España Pole & Aerial Sports and Arts 2026 en Salamanca durante los próximos días 29, 30 y 31 de mayo. Este certamen marcará un hito histórico al ser el primer campeonato nacional que reúne en un mismo evento las modalidades de Pole Sport & Art, Telas, Aro, Hamaca y Aerial Pole Art.

El anexo del pabellón municipal Würzburg - Silvia Domínguez acogerá a más de 160 participantes. Entre ellos se encuentran atletas de élite españoles y deportistas internacionales de Portugal, Canadá, Venezuela, Colombia y Francia, quienes competirán en la categoría Open. La inauguración oficial tendrá lugar el 29 de mayo a las 10:30 horas con una presentación y exhibiciones aéreas.