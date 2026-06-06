Salamanca invertirá más de un millón de euros para modernizar la Biblioteca Torrente Ballester

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una ambiciosa actuación para mejorar la eficiencia energética y el confort térmico de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester, una de las instalaciones culturales más utilizadas de la ciudad.

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El proyecto contempla la renovación integral de las cubiertas del edificio y la mejora de su impermeabilización, con una inversión de 880.641 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Además, se reparará el pavimento de la sala principal de lectura para reforzar la accesibilidad y la seguridad de los usuarios.

A esta actuación se suma la sustitución del sistema de climatización, actualmente en licitación, con un presupuesto de 200.620 euros y un plazo de dos meses. En total, la inversión supera el millón de euros.

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Las nuevas instalaciones incorporarán un sistema de control inteligente y telegestionable que permitirá optimizar el consumo energético, reducir emisiones contaminantes y mejorar el bienestar de quienes utilizan este espacio cultural, inaugurado en 1999.