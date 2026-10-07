Salamanca vista con los ojos de Santa Teresa y asume la presidencia de su red de ciudades

La ciudad de Salamanca asume desde este miércoles la presidencia de la Red de Ciudades Teresianas que celebra en la capital charra su asamblea anual. Será el alcalde, Carlos García Carbayo quien asuma la dirección de Huellas de Teresa, algo que ha asegurado es “un honor y una responsabilidad” que asume con el objetivo de que “la red siga creciendo y abriendo nuevos caminos y seguir creciendo”.

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García Carbayo ha destacado la impronta que Santa Teresa dejó en Salamanca, lugar en el que “acudió enferma” y fundó “su convento, su séptima fundación y gracias a todo ese trabajo en 1922 Santa Teresa de Jesús fue la primera mujer que fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca y por cualquier universidad española”. Un reconocimiento que se halla en la Plaza Mayor de Salamanca, en el medallón de la Santa.

Y es esta huella que Santa Teresa tiene la ciudad, al igual que en el resto de ciudades de la red, la que “queremos dar a conocer a través de esta red y con una programación que se llama Vive las Huellas, que reúne actividades como conciertos, como teatro o como visitas a nuestras ciudades”.

El alcalde de Salamanca ha detallado que en la ciudad las actividades tendrán lugar el 15 al 18 de octubre y permitirán abrir la Casa de Santa Teresa con visitas teatralizadas y visitas guiadas a lo largo de aquellos lugares que tienen relación con su obra en la ciudad. “Queremos redescubrir Salamanca a través de las huellas de Teresa, conocer mejor la impronta que dejó en la ciudad y tener la oportunidad de relacionarla con otras figuras importantes. Estamos en el quinto centenario de la Escuela de Salamanca, estamos celebrando que la dignidad de la persona se pusiera en el centro de todos los debates y Santa Teresa de Jesús tuvo un protagonismo especial en la difusión de esta idea, la dignidad humana como protagonista”, ha asegurado el alcalde.