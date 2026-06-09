Sanidad dará preservativos gratis en farmacias a jóvenes de 16 a 22 años

El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ha anunciado la puesta en marcha de un programa de preservativos gratuitos para personas de 16 a 22 años que los establece como "un derecho" a través de las oficinas de farmacia, según informa Europa Press.

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El objetivo con estos métodos de prevención es "intentar convertirlos en un derecho" e introducirlos en el "día a día", que sea "algo que está ahí", ha destacado durante la "Jornada de Sensibilización y Actualización en materia de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)" que ha celebrado el Ministerio de Sanidad en Madrid, con la participación de profesionales sanitarios y entidades especializadas.

"Para ello, estamos iniciando un programa de gratuidad", ha señalado Gullón, que ha añadido que dar preservativos sin coste "no es tan novedoso", pero sí hacerlo a través de las oficinas de farmacia, por lo que ha puesto en valor la colaboración, para ello, con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF). Este canal permite llegar de forma homogénea a todo el territorio.

A su juicio, existe, por tanto, una "diferencia conceptual", ya que la intención es llegar, en una "primera aproximación", a "tres millones de personas en toda España", para lo que se van a facilitar los preservativos "accesibles en las farmacias". "Cada 'x' tiempo, cada mes, tienes derecho a una caja de preservativos", ha ejemplificado el director general, que ha insistido en la idea de garantizar un acceso regular y sin barreras económicas.

"Nosotros hacemos una compra de preservativos para toda España" y es el CGCOF el que los reparte en las farmacias comunitarias, con lo que se da "una vuelta a las narrativas alrededor del preservativo" y se convierte "en un derecho", ha insistido. Tras ello, ha puesto de relieve el "valor añadido" que supone "que esto se haga en un lugar que puede tener una importancia central" en "la prevención de las ITS y, en general, en la mejora de la salud y la protección de la salud". En este sentido, ha recordado el papel de las farmacias como primer punto de consulta en muchos barrios y localidades.

Esto "no significa que cuando vayan a coger el preservativo les vayan a dar la 'chapa' a la gente de 16-22 años, porque, entonces, vaya fiasco de convocatoria", ha expresado este representante ministerial. Sin embargo, ha incidido en la importancia del farmacéutico, con lo que se rompe "otra barrera" al facilitar un espacio cercano donde, si se desea, se puede recibir información básica y consejo profesional sobre sexualidad segura.

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Gullón, que ha enfatizado que el objetivo es "coger todos los esfuerzos necesarios para intentar prevenir, de la mejor manera, las ITS", ha señalado que la situación actual en torno a la sexualidad "es fruto de unos cambios sociales, políticos, económicos, de todo tipo, que han ocurrido en las últimas décadas". "Estos cambios no se pueden calificar exclusivamente como la sociedad va mal, la sociedad va mejor", ha asegurado, apelando a una mirada más amplia sobre la salud sexual de adolescentes y jóvenes.

"Se tratan de cambios complejos, algunos de ellos implican un despertar sexual y una salud sexual mucho más positiva, con menos estigmas, con mucha más capacidad, con mucho más potencial sexual en algunos aspectos", ha manifestado, señalando que "también ha implicado que más interacciones sociales pueden implicar también un aumento de ITS, que es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años". El responsable de Salud Pública ha defendido que las respuestas deben adaptarse a esta nueva realidad social y digital.

En este contexto, ha declarado que las instituciones y todos los actores que trabajan en esta tarea no deben ser "guardianes de la moral", sino emplear "diferentes herramientas", siendo una la representada por "los preservativos". Por ello, ha pedido "no cejar los esfuerzos" en relación con estos elementos, que forman parte de la "prevención combinada" junto con la educación afectivo-sexual, el diagnóstico precoz y el tratamiento de las infecciones.