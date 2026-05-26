La Santísima Trinidad despide a diez trabajadores del laboratorio pese a una cláusula que obligaba a HM Hospitales a asumirlos al finalizar el contrato

UGT Servicios Públicos Salamanca ha denunciado la situación que están viviendo diez personas del personal del laboratorio de la Santísima Trinidad, donde serán despedidas de manera fulminante al dejar de prestar Eurofins Megalab, encargada de prestar el servicio de análisis clínicos, este 31 de mayo de 2026.

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Según han destacado las fuerzas sindicales en un comunicado: “Megalab reconoce que requirió, en varias ocasiones, al Hospital HM Santísima Trinidad para garantizar una correcta subrogación del personal adscrito al servicio. Sin embargo, el hospital ha comunicado que no se considera obligado a asumir dicha subrogación”.

De este modo, desde UGT han considerado “intolerable” que a pesar de existir una clausulas en la que el personal quedaría a cargo de HM Hospitales en caso de finalizar contrato “HM Hospitales rechaza asumir a estos trabajadores, dejando a 10 trabajadores, y sus familias, sin empleo”.

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El sindicato ha sido claro en cuanto a sus empleados, que “han trabajado codo con codo con el resto del personal del hospital, siendo compañeros que han compartido turnos, espacios, presión asistencial y responsabilidad profesional”.

Por otro lado, esta situación “ha vivido durante meses una incertidumbre humillante, sin saber qué iba a ocurrir con su futuro, mientras HM Hospitales no daba respuesta ni a Megalab ni a los trabajadores y se hacían publicaciones de oferta de empleo. Esta situación ha provocado tristeza, frustración y una sensación de abandono absolutamente injustificable”.

Del mismo modo, UGT ha destacado la estrecha relación con Megalab para conocer en profundidad esta situación, además de convocar una huelga el próximo 1 de junio a las 11:00 horas en las puertas del Hospital Santísima Trinidad de Salamanca.