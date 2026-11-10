Sigue en directo la jornada de huelga general en SALAMANCA24HORAS desde las 06:00 de la mañana

La jornada de huelga general convocada en todo el territorio nacional marcará sin duda este miércoles 11 de noviembre y SALAMANCA24HORAS estará ahí para contarte en directo y al minuto lo que ocurra durante la jornada.

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Desde las 6.00 horas de la mañana, el diario seguirá la actualidad en los principales puntos de atención, dando cuenta de cómo va siendo el inicio de la jornada laboral, la presencia de piquetes informativos o el cumplimiento de los servicios mínimos en los distintos servicios esenciales de Salamanca.

La retransmisión en directo podrá seguirse a través de la portada principal de la web de SALAMANCA24HORAS a partir de las 6:00 de la mañana.

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