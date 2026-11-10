El PSOE le reclama a la Junta que "más de 32.000 personas en Salamanca están esperando para resolver un problema de salud"

El PSOE de Salamanca reclama a la Junta de Castilla y León que "más de 32.000 personas en la provincia están esperando para resolver un problema de salud".

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Ha sido Carlos Fernández Chanca, cabeza de lista del partido, el que apunta también a una “desastrosa situación de la sanidad pública y la ausencia de medidas para resolver o paliar las listas de espera”.

La candidatura del PSOE de Salamanca al Congreso y al Senado ha mantenido una reunión de trabajo con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública para abordar la situación sanitaria de la provincia y de Castilla y León.

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Fruto de este encuentro, los socialistas aseguran que coinciden con la plataforma en denunciar la falta de apoyo y defensa de la sanidad pública por parte del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

Chanca ha recriminado que esto esto está provocando "una situación de colapso y una vulneración de los derechos de los pacientes". También ha recriminado al Partido Popular que “es evidente que la Junta de Castilla y León se afana en convertir nuestra sanidad y derivarla a un modelo de concertación privada”.

La candidatura socialista ha trasladado a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública su compromiso de seguir defendiendo un "sistema sanitario público, universal y de calidad".

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