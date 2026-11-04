Los socialistas salmantinos llevarán al próximo pleno una moción en defensa del sistema público de pensiones

Los socialistas salmantos llevarán al próximo pleno que se celebrará este jueves una moción en defensa del sistema público de pensiones.

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El objetivo, según han anunciado, es "reclamar que su revalorización anual conforme al IPC quede blindada en la Constitución".

El videportavoz socialista, Fidel Francés señala: “Que el Partido Popular se permita poner en duda el sistema de pensiones en una ciudad en la que cerca del 30 % de los ingresos proceden de ellas es más que preocupante”.

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Recuerdan también que las pensiones representan el 29 % del total de los ingresos de Salamanca, el porcentaje más elevado entre las capitales españolas y advierten de los riesgos de avanzar hacia modelos que sustituyan las garantías del sistema público de reparto por fondos privados de inversión.