Las temperaturas bajan de forma progresiva durante la semana en Salamanca

La semana comenzará con temperaturas suaves en Salamanca, aunque el mercurio irá descendiendo de manera progresiva conforme avancen los días. El lunes será la jornada más cálida, con una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 10.

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El martes se producirá un ligero descenso de las temperaturas, con 22 grados de máxima y 11 de mínima. La bajada continuará el miércoles, cuando los termómetros marcarán 19 grados de máxima y 9 de mínima.

De cara al jueves, las temperaturas seguirán descendiendo, con una máxima de 18 grados y una mínima de 6. El viernes será la jornada más fría de la semana en cuanto a temperaturas máximas, con 17 grados, mientras que las mínimas caerán hasta los 3 grados.