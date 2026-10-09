Trabajadores del Hospital de Salamanca guardan un minuto de silencio por Maricarmen

Trabajadores del Hospital de Salamanca se han concentrado este viernes a las puertas del centro sanitario para guardar un minuto de silencio en memoria de Maricarmen, la mujer de 87 años que falleció tras ser desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante décadas en Madrid.

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La convocatoria, impulsada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas junto a CCOO y UGT, se ha celebrado a las 12:00 horas en centros de trabajo de todo el país para rendir homenaje a la mujer y mantener viva su reivindicación por el derecho a una vivienda digna.

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Maricarmen se había convertido en un símbolo de esta lucha después de enfrentarse durante años al proceso que terminó con su desalojo. Su historia ha reavivado el debate sobre los desahucios y la protección de las personas mayores ante la pérdida de su hogar.