Los profesores de Castilla y León cobrarán hasta 60 euros al mes por las tutorías

Los sindicatos CSIF, ANPE y STECyL-i han firmado con la Consejería de Educación el acuerdo que reconoce el pago de las tutorías y reduce la jornada lectiva del profesorado mayor de 55 años en Castilla y León.

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El complemento por tutoría será de 20 euros mensuales en el curso 2026/2027, aumentará a 40 euros en 2027/2028 y alcanzará los 60 euros en 2028/2029. La medida incluye a funcionarios de carrera, interinos y docentes en prácticas que ejerzan esta función.

Por su parte, los profesores mayores de 55 años con al menos 15 años de servicio en la enseñanza pública podrán beneficiarse de una reducción progresiva de hasta tres horas o periodos lectivos, sin tareas complementarias ni trámites burocráticos añadidos, según el acuerdo.

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