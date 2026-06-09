El TSJCYL prevé la creación de 19 nuevas plazas judiciales en Castilla y León

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, ha presentado este martes en Burgos la Memoria Judicial correspondiente al año 2025.

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A parte de los datos, la presidenta del TSJCYL ha indicado que respondiendo a las necesidades judiciales, a lo largo de este año se prevén 19 nuevas plazas judiciales en Castilla y León, que estarán distribuidas entre los órganos de Salamanca, León, Burgos, Valladolid, Ávila, Segovia, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Palencia, Soria y Zamora.

Entre estas plazas figuran nuevos puestos en Secciones Civiles y Sociales, órganos mercantiles y Audiencias Provinciales, además de plazas destinadas a mejorar la organización de distintos Tribunales de Instancia.

En concreto, de entre las plazas previstas en Salamanca figura la plaza número 9 de la sección civil del Tribunal de Instancia de Salamanca. A mayores, se requieren plazas en órganos colegiados como en la Audiencia para la división de secciones civil y penal.

Ana del Ser ha afirmado que "estas plazas son absolutamente imprescindibles para garantizar una respuesta judicial adecuada, lograr una justicia ágil y eficiente, así como atender las necesidades actuales de la Administración de Justicia en Castilla y León". También ha recordado que durante 2025 únicamente se crearon dos plazas en Secciones de Violencia sobre la Mujer, concretamente en Tribunales de Instancia de Valladolid y León.

Durante 2024 el número de asuntos registrados en todos los órganos judiciales de Castilla y León ascendió a 351.308 asuntos; en 2025 el registro global fue de 333.997 procedimientos.

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Según se apunta, la disminución más significativa se produjo en el orden jurisdiccional Civil, donde se registraron 144.659 asuntos frente a los 166.007 del año anterior. En el orden Social, también se experimentó una ligera reducción, con 25.048 asuntos. Por el contrario, el número de procedimientos se mantuvo o aumentó levemente en las jurisdicciones Penal y Contencioso- Administrativa, con 156.928 y 7.362 asuntos registrados respectivamente.