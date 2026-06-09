La X Operación Litro llenará Salamanca de vehículos clásicos y solidaridad este 12 de junio

Este viernes, 12 de junio, y coincidiendo con la festividad de San Juan de Sahagún, las calles de Salamanca se convertirán en el escenario de la X Operación Litro, una cita que cumple una década transformando la pasión por los vehículos clásicos en ayuda social.

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Bajo el lema ‘El MHAS y los clubes de Salamanca se transforman en motores de solidaridad’, una caravana de coches y motos históricas recorrerá las principales calles de la capital del Tormes.

El desfile concluirá en las instalaciones del Museo de Automoción, donde se efectuará la entrega simbólica de las donaciones.

Tal y como señalan fuentes municipales, lo que nació en allá por 2015 como una propuesta novedosa e innovadora se ha convertido, diez años después, en un ejemplo de colaboración colectiva que ha llevado miles de litros de ayuda a diversas organizaciones de carácter benéfico.

En el caso de la edición de este año, servirá para apoyar la labor de Proyecto Hombre Salamanca el cual, cabe recordar, ofrece un enfoque integral para favorecer la autonomía y la plena integración social y laboral de los usuarios y sus familias. Tras más de dos décadas de trayectoria en la provincia, la organización se ha consolidado como un recurso esencial gracias al trabajo conjunto de profesionales y voluntarios que buscan ofrecer nuevas oportunidades de vida frente a la exclusión.

La Operación Litro mantiene su carácter abierto y participativo, por lo que no está limitada a los conductores de los vehículos. Todos los salmantinos están invitados a sumarse a esta cadena solidaria entregando litros de leche, aceite, otros productos de primera necesidad o aportaciones económicas.

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