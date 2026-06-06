El XXVII Cross de la Policía Local provoca cortes de tráfico en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha advertido de los cortes y desvíos de tráfico que se producirán este fin de semana con motivo de la celebración de dos pruebas deportivas en la ciudad.
La primera de ellas tendrá lugar este sábado, 6 de junio, con la disputa del XXVII Cross de la Policía Local de Salamanca. La prueba dará comienzo a las 10:00 horas y provocará restricciones al tráfico en la avenida de La Aldehuela, la glorieta de la Policía Local, el puente Juan Carlos I y el Camino del Río.
Asimismo, el Consistorio recuerda que mañana domingo, 7 de junio, se celebrará la X Carrera Solidaria por la Donación de Órganos ‘Memorial Carmelo Martín’ – VI Marcha Savia, también a partir de las 10:00 horas.
Con motivo de esta cita solidaria, se verán afectadas la plaza del Poeta Iglesias, la Plaza Mayor, la calle Toro, la calle Vázquez Coronado, la calle Zamora, la plaza de Los Bandos, la calle Íscar Peyra, la Cuesta del Carmen y la calle Bordadores. Además, permanecerán cortadas la calle Compañía, la calle Rúa Antigua, la calle Cervantes, la calle Sierpes, la plaza de la Merced, la calle Vaguada de la Palma, el paseo de San Gregorio, el Puente Romano, el parque Elio Antonio de Nebrija y el carril bici de Antonio de Nebrija.