El XXVII Cross de la Policía Local provoca cortes de tráfico en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha advertido de los cortes y desvíos de tráfico que se producirán este fin de semana con motivo de la celebración de dos pruebas deportivas en la ciudad.

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La primera de ellas tendrá lugar este sábado, 6 de junio, con la disputa del XXVII Cross de la Policía Local de Salamanca. La prueba dará comienzo a las 10:00 horas y provocará restricciones al tráfico en la avenida de La Aldehuela, la glorieta de la Policía Local, el puente Juan Carlos I y el Camino del Río.

Asimismo, el Consistorio recuerda que mañana domingo, 7 de junio, se celebrará la X Carrera Solidaria por la Donación de Órganos ‘Memorial Carmelo Martín’ – VI Marcha Savia, también a partir de las 10:00 horas.

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