Alba de Tormes da el pistoletazo de salida a sus Fiestas Patronales con la Feria del Barro y el Toro del Cajón

Alba de Tormes ya cuenta las horas para vivir sus Fiestas Patronales en honor a Santa Teresa de Jesús, que arrancarán este fin de semana con una programación que combina tradición, cultura y festejos taurinos.

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Uno de los principales atractivos de estos primeros días será el Toro del Cajón, acompañado de capeas y encierros nocturnos de vaquillas, que volverán a llevar el ambiente festivo a las calles de la Villa Ducal.

El programa comenzará este sábado 10 de octubre con la inauguración, a las 11:00 horas en la Plaza Mayor, de la Feria del Barro, que reunirá a artesanos y alfareros de Portugal, Extremadura y Castilla y León. Durante el fin de semana habrá demostraciones de torno y pintura, talleres para niños y adultos y diferentes actividades relacionadas con la alfarería.

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Además, el Museo de Alfarería abrirá sus puertas con visitas guiadas durante ambas jornadas.

El domingo 11 continuará la actividad con el taller de torno de Gerardo Cambronero, el concurso '1 kg de barro' y una demostración de pintura artesanal de Alfarería Juanjo Pajares. La jornada tendrá también un carácter solidario con el Corte de Jamón Solidario, a las 18:30 horas, a beneficio del Movimiento Burujú.

El pregón del Duque de Huéscar, uno de los grandes momentos Los actos centrales llegarán el miércoles 14 de octubre, víspera del día de la patrona. La jornada incluirá el homenaje a la persona de mayor edad del municipio, la salida de clausura de la imagen de Santa Teresa y la tradicional ofrenda floral frente a la imagen de Venancio Blanco.

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Pero todas las miradas estarán puestas a las 21:00 horas en el pregón oficial, que será pronunciado por el Duque de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart y Solís.

Tras el pregón, la celebración continuará con los tradicionales toros de fuego y la música de la Orquesta Diamante Show.

Santa Teresa toma las calles el 15 de octubre El jueves 15 de octubre, día grande de las fiestas, estará marcado por los actos religiosos y tradicionales en honor a Santa Teresa de Jesús.

El momento más esperado llegará por la tarde, a las 18:30 horas, con la tradicional procesión de Santa Teresa y del Santo Brazo, que este año contará con sus andas restauradas.

La jornada se cerrará con la novena, los tradicionales toros de fuego y la actuación del grupo de fusión 'Charros y Gitanos'.