Cien salmantinos podrán peregrinar hasta Alba de Tormes en honor a San Juan de la Cruz

La Diputación de Salamanca ha organizado para el próximo 24 de octubre una peregrinación gratuita hasta Alba de Tormes para conmemorar el tercer centenario de la canonización de San Juan de la Cruz y el primer centenario de su nombramiento como doctor de la Iglesia.

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Una jornada que permitirá que los participantes conozcan la figura del carmelita que “junto a Santa Teresa fue precursor y reformador de la Iglesia” y “una de las mentes más universales de la historia”, ha asegurado el diputado de Turismo, Juan Carlos Ceballos durante la presentación, en la que ha estado acompañado del prior del Carmelo, Miguel Ángel González.

La actividad está abierta a un centenar de caminantes y permite dos modalidades, una ruta completa caminando desde Salamanca a través de la Vía Verde y otra desde Terradillos. La Diputación además pone autobús para los traslados hasta Terradillos y para el regreso a la capital. La salida para los caminantes desde Salamanca tendrá lugar a las 6.30 horas de la mañana y para los que utilicen el bus hasta Terradillos a las 9.00 horas. Ambos grupos se reunirán en Alba de Tormes donde comenzarán las visitas.

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Ha sido el prior de los carmelitas quien ha detallado cómo será la actividad. Los caminantes serán recibidos en la basílica del Sepulcro de Santa Teresa y en la misma plaza, tendrá lugar la teatralización. En ella, el actor Sergio Cardoso, protagonista de la película Pastoris, se pondrá en la piel de San Juan de la Cruz, en una pieza que da a conocer su vida y su legado junto al de Santa Teresa. Después, los participantes disfrutarán de una comida en la plaza de toros y después, podrán visitar la localidad, incluido el templo en honor a San Juan de la Cruz y la exposición ‘San Juan de la Cruz, esperanza de alto vuelo", que estará guiada.

Una peregrinación que pretende consolidarse como “una propuesta que aúna cultura, naturaleza, patrimonio y convivencia” y que ayuda a dar a conocer los recursos de la villa ducal.

Los interesados en participar en la actividad ya pueden inscribirse en la web www.naturalezaescondida.com. Las plazas se asignarán por orden de inscripción.