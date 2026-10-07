Carbajosa inicia la segunda fase de la urbanización de la calle Villares

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha informado este miércoles de la puesta en marcha de la segunda fase del proyecto de mejora urbana en la calle Villares. La intervención se centra en la pavimentación de la zona este de la calle Villares, una obra destinada a renovar el firme y garantizar la accesibilidad de los peatones. El proyecto cuenta con un presupuesto de 48.006,57 euros (IVA incluido) y establece un plazo contractual de ejecución de tres meses a partir del inicio de los trabajos.

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Esta nueva actuación comprende el tramo de la calle Villares que discurre desde el límite de la primera fase ya finalizada en dirección hacia la calle Víctimas del Terrorismo. Tras las inspecciones técnicas realizadas el pasado mes de julio, se constata que el pavimento actual, compuesto por hormigón en masa y firme bituminoso, presenta una superficie deteriorada. Además, su geometría no se ajustaba a los parámetros de accesibilidad universal que exige la normativa estatal vigente.

Dada la configuración de la calle, delimitada por las edificaciones existentes y los acuerdos verticales con las vías adyacentes que impiden su adaptación total para el tráfico rodado, el Consistorio prioriza el uso peatonal en este tramo. De este modo, se da continuidad a las mejoras ya introducidas en la fase anterior, habilitando todas las medidas técnicas necesarias para asegurar un itinerario peatonal accesible, seguro y no discriminatorio para todos los vecinos.