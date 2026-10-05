Las gradas y las pistas deportivas de El Salinar, listas para su uso

Nuevas gradas y nuevas pistas deportivas. Así se abre la nueva temporada deportiva en Villamayor que ya cuenta con las nuevas instalaciones en la zona de El Salinar, que ya están abiertas para todos los usuarios. Con la construcción de las nuevas gradas para el campo de fútbol y las pistas de pádel, tenis y multideporte, el Ayuntamiento de la localidad ha dado respuesta a la demanda de familias y aficionados en un proyecto que se ha prolongado en el tiempo al ser la zona de especial protección por el yacimiento encontrado en el subsuelo, que ha sido catalogado y convenientemente protegido.

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Las nuevas gradas, con capacidad para 200 espectadores sentados y con reserva de espacios para personas de movilidad reducida, han supuesto una importante mejora para los aficionados al fútbol ya que el campo tiene una gran demanda de uso por el deporte base. La nueva instalación, permite que familias y aficionados disfruten de los partidos con mayor comodidad, seguridad y protegidos frente a las inclemencias del tiempo.

Por otra parte, también ha concluido la instalación de las dos pistas de pádel, dos pistas más para la práctica del tenis y una de multideporte, lo que convierten a la zona de El Salinar en un gran espacio de deporte y ocio que da servicio a los vecinos que ya no tendrán que desplazarse a otras localidades.

Los contratos de las gradas y de la primera fase del nuevo equipamiento deportivo suman más de medio millón de euros. La actuación en las pistas fue adjudicada por 376.673 euros y la instalación del graderío por 160.888,54 euros, ambos importes con IVA incluido. Además, el Ayuntamiento ha aprobado una partida de 100.000 euros para continuar las mejoras del recinto y su cerramiento.

El nuevo espacio complementa las instalaciones del pabellón municipal Dori Ruano y las restantes dotaciones deportivas del municipio. Su mantenimiento, conservación y mejora forman parte del trabajo de la Concejalía de Deportes, que atiende las necesidades de clubes, asociaciones y usuarios para facilitar el desarrollo de sus actividades. Esta inversión se acompaña de una programación consolidada para el curso 2026-2027, organizada en colaboración con clubes y entidades deportivas. La oferta reúne deportes de equipo, disciplinas individuales y propuestas vinculadas al bienestar, como pilates, yoga o fitness, con actividades dirigidas a niños, jóvenes, adultos y mayores.

Salvador Ruano En Las Gradas Del Campo El Salinar En Villamayor