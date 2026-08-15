Santa Marta colabora económicamente con la casa hogar de las Carmelitas

El Ayuntamiento de Santa Marta ha suscrito un convenio de colaboración con la Casa-Hogar de las Hermanas Carmelitas Teresas de San José para ayudarlas a afrontar los gastos corrientes que se generan en la institución. En esta ocasión, el Consistorio concede al centro 3.300 euros de subvención nominativa.

Como explicó la responsable de Bienestar Social, Mari Cruz Gacho, “de nuevo, y a través de este convenio, queremos aportar nuestro granito de arena para ayudar en una labor que beneficia a los más pequeños que, además, se encuentran en una situación de especial desprotección”.

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El Ayuntamiento de Santa Marta suscribió por primera vez este convenio en el 2024 sumándose así a otras colaboraciones como las que el Consistorio mantiene con el Centro Ave María, Proyecto Hombre o Cruz Roja.

Las Hermanas Carmelitas Teresas de San José llegaron a Santa Marta en 1990 con el objetivo de formar a jóvenes que quisieran ser religiosas y crear un hogar para niños que necesitaran apoyo. Los menores llegan derivados por los Servicios de Protección a la Infancia de la Junta de Castilla y León, cuando existen elementos que ponen en riesgo su desarrollo social y personal. Se trata de menores con perfiles muy diversos aunque siempre con una historia común: situaciones concretas que condicionan su infancia y su crecimiento.