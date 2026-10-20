La Diputación de Salamanca destina 143.000 euros a apoyar las ferias de los pueblos salmantinos

La Diputación de Salamanca ha aprobado la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia para la realización de ferias, exposiciones, concursos y campañas de carácter agrícola y ganadero durante 2026, con el objetivo de contribuir a la promoción del sector primario, poner en valor los productos locales y dinamizar la actividad económica de los municipios.

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Estas ayudas de cerca de 143.000 euros, respaldan una amplia variedad de certámenes repartidos por el territorio provincial, desde ferias ganaderas y de maquinaria agrícola hasta encuentros agroalimentarios, muestras de productos tradicionales, mercados campesinos y citas dedicadas a productos emblemáticos de Salamanca.

En total serán más de 40 ayuntamientos los que se benefician de estas ayudas destinadas a la Feria Ganadera de San Antonio y la Feria Agroalimentaria ALVA, en Alba de Tormes; la Feria Internacional del Queso, en Hinojosa de Duero; la Feria Popular de Productos de La Armuña, en La Vellés; la Feria Provincial de la Cereza, en Madroñal; la Feria Agroalimentaria Ecológica Tierra de Peñaranda, en Peñaranda de Bracamonte; y la Feria de Almendra y Productos Agroalimentarios, en Saucelle.

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También reciben apoyo otras iniciativas como la Feria Agroalimentaria y Artesana y la Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo, la Feria Ganadera y de Maquinaria Agrícola de Lumbrales, la Feria de Enoturismo de San Esteban de la Sierra y las ferias agroalimentarias de municipios como Macotera, Cantalapiedra, Ledesma, Vitigudino y Villavieja de Yeltes, entre otros.

La convocatoria permite apoyar la organización de estos eventos con subvenciones calculadas sobre el gasto subvencionable, con un límite de 5.000 euros por certamen y de 15.000 euros por solicitante, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases.

Con esta línea de ayudas, la Diputación de Salamanca refuerza su compromiso con los municipios y con el sector agrícola y ganadero, favoreciendo la continuidad de eventos que contribuyen a preservar las tradiciones, dar visibilidad a los productores y elaboradores locales y acercar al público la riqueza y diversidad agroalimentaria de la provincia.