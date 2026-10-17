La Junta renueva 12 vehículos todoterrenos para mejorar los servicios agrarios y veterinarios en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha adquirido un total de 12 vehículos todoterrenos para mejorar los servicios agrarios y veterinarios en Castilla y León.

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El objetivo que se pretende con esta compra es renovar la flota por antigüedad y deterioro para las Secciones Agrarias Comarcales, las Unidades de Desarrollo Agrario y las Unidades Veterinarias adscritas a los nueve Servicios Territoriales de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Los vehículos serán utilizados por los técnicos para los desplazamientos a las fincas y explotaciones ganaderas de difícil acceso por pistas y caminos de montaña, irregulares, con fuertes pendientes, llenos de nieve o embarrados.

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