El presente y futuro de las mujeres rurales, a debate en su día Internacional

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, celebrará el próximo 8 de octubre en Salamanca su acto con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, una de las principales citas del año para la Federación y un espacio de encuentro para reivindicar el papel de las mujeres en el presente y el futuro de los territorios rurales.

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Bajo el lema “Mujeres rurales liderando el conocimiento, las oportunidades y el futuro”, la jornada tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca y reunirá a mujeres rurales, representantes de las administraciones públicas, organizaciones y personas vinculadas al desarrollo rural.

El encuentro se celebrará en un año especialmente significativo para las mujeres del medio rural. 2026 ha sido declarado Año Internacional de las Mujeres Agricultoras, un marco que pone el foco en la contribución de las mujeres a los sistemas agroalimentarios y en la necesidad de avanzar en la igualdad de oportunidades y en su acceso a recursos y espacios de decisión. A ello se suma la conmemoración, cada 15 de octubre, del Día Internacional de las Mujeres Rurales, una fecha destinada a reconocer su contribución al desarrollo agrícola y rural, la seguridad alimentaria y la apuesta por métodos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente

Durante la jornada del 8 de octubre se desarrollarán distintas mesas de debate y diálogos en torno al presente y futuro de las mujeres rurales, abordando cuestiones relacionadas con su papel como protagonistas y agentes de transformación de sus territorios. La lucha contra la despoblación, la cohesión territorial, la vulnerabilidad social y territorial, la igualdad de género, el emprendimiento femenino...serán algunos de los temas que se tratarán durante la celebración del acto.

Una jornada dirigida a promover el diálogo entre diferentes actores representativos del medio rural, con el fin de generar reflexiones, ideas y conclusiones que sirvan para orientar y ayudar a definir los objetivos y prioridades de la futura Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico.

El programa incluirá también un manifiesto con compromisos, retos y propuestas para las mujeres rurales, así como la entrega de los Premios FADEMUR 2026.

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