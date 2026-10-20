Los pueblos de Salamanca ya pueden solicitar organizar un canicross, un duatlón o una prueba de BTT

El área de Deportes de la Diputación Provincial de Salamanca ha abierto el plazo de solicitud de los Ayuntamientos que quieran tener alguna de estas tres pruebas deportivas tras publicar las bases reguladoras para su inclusión. Se trata del 10º Circuito Provincial de Canicross, el 12º Circuito Provincial de Duatlón y el 12º Circuito Provincial de BTT de la temporada 2026-2027.

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10º Circuito Provincial de Canicross: Convocado conjuntamente con el Club Canicross Salamanca, cuenta con una dotación de 500,00 euros. Como requisito técnico indispensable, cada prueba deberá contar con un servicio veterinario encargado de verificar el estado de los animales, el chip identificativo y la vacunación obligatoria.

12º Circuito Provincial de Duatlón: La convocatoria contempla un máximo de 20 pruebas en la provincia y dispone de una consignación presupuestaria de 2.500,00 euros. Incluirá categoría absoluta y de menores (con subcategorías Sub-23, Senior, Veteranos A y Veteranos B), además de puntuación tanto individual como por equipos.

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12º Circuito Provincial de BTT: Destinado al impulso y planificación de marchas cicloturistas de bicicleta todo terreno en los municipios salmantinos, con una financiación de 2.000,00 euros.

En las tres convocatorias, la Diputación Provincial figura como entidad coorganizadora y asume el coste del seguro deportivo de los participantes. Asimismo, aportará trofeos y medallas según el volumen de inscripción de cada prueba y facilitará equipamiento técnico para el montaje de las carreras (tales como arcos de salida y meta, vallas de seguridad, cinta de balizamiento y cartelería de difusión).

Tramitación y plazo de presentación

El plazo para que los ayuntamientos y entidades promotoras presenten sus solicitudes está ya abierto y finalizará el 31 de diciembre de 2026. Las peticiones deberán tramitarse telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Salamanca https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/