La Sierra de Francia y parte de Guijuelo están en aviso amarillo por temperaturas máximas

Salamanca vuelve a estar en aviso amarillo este domingo 16 de agosto. Esta vez la alerta afecta solo al sur de la provincia, principalmente a la Sierra de Francia y algunas localidades de la comarca de Guijuelo como Los Santos, extendiéndose al norte de la provincia de Cáceres, según los puntos reseñados en el mapa de la AEMET.

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El calor es el protagonista de este nuevo aviso, después de haber estado ya hace una jornada en aviso amarillo, aunque esta ocasión por lluvias y tormentas que se hicieron presentes en prácticamente toda la provincia, provocando en algunos lugares como la comarca de Guijuelo, Béjar, Ciudad Rodrigo o el Campo Charro algunos incendios forestales por los rayos.

En esta ocasión, el aviso amarillo estará activado desde las 13:00 hasta las 20:00 horas, con la previsión de que en algunos puntos se superen los 36 grados.