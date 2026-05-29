Los accionistas respaldan masivamente la gestión y la estrategia de Iberdrola en la Junta de su 125 aniversario

La Junta General de Accionistas de Iberdrola, celebrada hoy en Torre Iberdrola, ha respaldado masivamente la gestión y la estrategia de la compañía. La Junta, con un quórum de asistencia del 74%, ha aprobado todas las propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día con una media de votos a favor del 98%, lo que pone de manifiesto, un año más, el sólido apoyo de los accionistas.

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En el año en el que Iberdrola celebra su 125 aniversario, los accionistas han vuelto a mostrar su confianza en el modelo de crecimiento impulsado por el Grupo y liderado por su presidente ejecutivo, Ignacio Galán.

Durante su intervención, Galán ha subrayado el carácter histórico del momento: “Queremos honrar y agradecer el legado de quienes han forjado una trayectoria centenaria de servicio a los ciudadanos hasta crear la gran compañía que es Iberdrola hoy”.

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Asimismo, el presidente ejecutivo ha destacado el acierto estratégico de la compañía: “Cumplimos 125 años en un magnífico momento porque comprendimos hace ya más de dos décadas que la electrificación iba a ser la mejor manera de garantizar un suministro energético seguro, autóctono y competitivo”.

Los accionistas han ratificado el nombramiento de Pedro Azagra como consejero delegado y han aprobado la incorporación de Marina Grossi como nueva consejera independiente, y la reelección de María Ángeles Alcalá Díaz, Isabel García Tejerina y Anthony L. Gardner como consejeros independientes.

Récord de resultados, retribución al accionista y creación de valor

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